William e Kate tiveram permissão para focar na família ao invés da realeza

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Elizabeth 2ª deu aval para que William e Kate, ambos 41, focassem na família ao invés dos deveres reais. A autorização também foi consentida pelo rei Charles, de acordo com fonte próxima do casal à revista People.

Assim, o casal conseguiu que os príncipes tenham uma criação diferente de outras crianças da realeza britânica. Eles adotaram um "senso de normalidade" para o príncipe George, 9, a princesa Charlotte, 8, e o príncipe Louis, 5.

"As famílias reais ao longo das gerações não tiveram a chance de acertar essas fundações, mas eles têm. Vinda de uma origem diferente, Kate aprecia a importância de ter tempo para a família. Ela não foi criada naquele ambiente aristocrático onde você vê as crianças por um curto período de tempo todos os dias", disse a fonte.

William e Kate criaram o costume de levar os filhos para a escola, além de pelo menos um deles estar presente em casa quando os filhos chegassem. "Essas crianças parecem muito felizes com a vida. Muito disso é a normalidade estabilizadora que Kate traz, e foi assim que ela cresceu. William absolutamente adora isso", afirmou a fonte.

Outro senso de normalidade foi comentado por Kate em entrevista ao podcast "Happy Mum, Happy Baby", em 2020. Ela também disse que fica mais feliz quando está com a sua família no campo, em que todos estão "sujos", o que agrada muito William esse jeito de levar a vida com os filhos.