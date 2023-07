Angélica diz que se sente pressionada pelos internautas por uma 'vida perfeita'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Apesar de trabalhar sempre na televisão e com o público, Angélica passou por momentos de ansiedade e insegurança devido às redes sociais. A apresentadora, 49, revelou ter sofrido com a pressão dos internautas por uma "vida perfeita" e teve que descobrir maneiras de lidar com a cobrança.

"Com o avanço da tecnologia e a polarização das mídias sociais, nos deparamos com uma realidade em que tudo parece perfeito, e a pressão por uma imagem idealizada se torna constante. Também passei por momentos em que me senti sobrecarregada com essa pressão. A expectativa de estar sempre perfeita e ter uma vida impecável me deixava ansiosa e insegura", disse Angélica em um vídeo em seu Instagram

Em seguida, a mulher do apresentador Luciano Huck compartilhou com os seguidores como conseguiu e ainda consegue enfrentar as dificuldades. Ela explicou que procura equilibrar sua relação com a internet. "Percebi que precisava encontrar práticas de bem-estar para lidar com tudo isso. Busquei cuidar de mim mesma e também recorri à meditação e exercícios físicos. Aprendi a valorizar minha verdadeira essência, reconhecendo que não é necessário corresponder a padrões irreais".

Angélica, que recentemente contou ter dado um vibrador de presente para a mãe, encorajou seus seguidores a fazerem o mesmo em relação às opiniões dos outros. "Quero incentivar todos vocês a encontrar meios que promovam o equilíbrio mental e emocional. Recordem-se de que somos seres humanos autênticos, com momentos bons e ruins, e não há necessidade de nos compararmos constantemente com o que vemos nas telas."

