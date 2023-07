Andressa Urach diz que sofre ameaças por causa de conteúdos adultos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Andressa Urach perdeu a paciência com os ataques que anda sofrendo nas redes sociais. Nesta quinta-feira (20), ela publicou uma nota repudiando os julgamentos em relação ao conteúdo que compartilha em plataformas para adultos. Urach também reclama das críticas e conta que alguns dos seus opositores se apresentam como "evangélicos". Ela afirma estar recebendo ameaças.

"É com grande indignação e tristeza que venho a público repudiar veemente as ameaças que tenho recebido em meu direct principalmente por indivíduos que se autodenominam evangélicos. A liberdade de expressão e o respeito às opiniões alheias são valores fundamentais em nossa sociedade e não podemos tolerar ações que atentem contra esses princípios", começa Andressa.

A modelo e empresária, que recentemente anunciou ter voltado a trabalhar em uma boate de entretenimento adulto em Porto Alegre (RS), pediu mais respeito e amor ao próximo. Andressa diz que sofre com a intolerância religiosa. "Peço a todas as pessoas que se identificam com a fé evangélica que reflitam sobre a importância da tolerância e do respeito à diversidade de pensamento. Vamos combater a intolerância e promover um ambiente seguro, inclusivo, respeitoso em todas as esferas da vida, inclusive nas redes sociais".

Ela então prosseguiu com a denúncia: "Por que disseminar ódio? Por que as ameaças? Condeno firmemente qualquer tipo de comportamento intimidatório, independentemente de sua origem."