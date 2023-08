Atores da série e famosos lamentam morte de Angus Cloud, astro de 'Euphoria'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de Angus Cloud, o Fezco de "Euphoria", chocou os fãs e a classe artística nesta segunda-feira (31). Em publicações nas redes sociais, o ator de 25 anos recebeu diferentes homenagens, com recuperação de cenas e mensagens de artistas de diferentes produções de Hollywood.

Javon Walton, que vive o irmão de Fezco em "Euphoria", publicou uma homenagem a Cloud, assim como Kerry Washington e Questlove.

Anônimos e famosos também enviaram mensagens pela última publicação do astro no Instagram, feita no dia 18 de julho.

Luca Schaefer-Charlton comentou: "Eu não consigo acreditar nisso, descanse em paz".

No Twitter, fãs recuperaram uma sequência em que Cloud aparece como Fezco ao lado de Lexi (Maude Apatow) ao som de "Stand By Me".

