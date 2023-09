'Dei o troco em todo mundo que me traiu', diz Deborah Secco

(FOLHAPRESS) - Sexo, traições, críticas, amores e desilusão. Com Deborah Secco não tem assunto espinhoso. A atriz contou ter sido traída em todos os seus relacionamentos. Enfatizou a palavra "todos", mas não quis citar um nome sequer do parceiro. "Dei o troco em todo mundo que me traiu", disse ela, durante o evento de lançamento de "Elas Por Elas", próxima novela das seis da Globo.

A artista também diz que chegou ao nível de maturidade que não liga para julgamentos. "Quem me julga, julga uma fatia de uma Deborah que não foi criada por mim", alerta. "Sou completamente diferente desses 15 segundos que as redes sociais replicam. Penso tantas coisas, mas as pessoas só falam nesses assunto que viralizam".

Deborah reconhece que vive uma fase mais segura, graças à terapia de anos e a maturidade. "Sempre foi bem resolvida, mas me sinto mais ainda tanto que falo sobre o que quero. Se não fosse assim ficaria quieta no meu canto com essas questões."

Na nova novela das seis, Deborah interpreta Lara, uma mulher inteligente e bem-humorada que sabe muito bem o que quer.

