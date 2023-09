Morre Thayron, cachorro que ajudava nas buscas por desaparecidos no RS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cão labrador Thayron, que desempenhou um papel fundamental nas operações de busca por pessoas desaparecidas após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no início de setembro, faleceu. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (22).

Thayron foi homenageado no post da corporação. "Obrigado pelos serviços prestados. (...) O Corpo de Bombeiros lamenta profundamente a sua partida e deixa aqui a sua homenagem a este ser que dedicou sua vida à nobre missão de salvar", diz o texto.

De acordo com o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, Thayron não conseguiu sobreviver a um atropelamento, em entrevista ao G1. "Os cães têm sido importantes aliados na busca pelas pessoas desaparecidas por causa das chuvas na região. Meus sentimentos à corporação que tão bem está coordenando este trabalho", afirmou ele.

O animal era certificado nacionalmente e já havia atuado em outros grandes desastres, incluindo a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, e os deslizamentos em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

