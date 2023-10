Rodrigo Simas acerta com a Globo e será Zé Venâncio em 'Renascer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Rodrigo Simas, 31, estará no elenco do remake de "Renascer", cuja estreia na Globo está programada para janeiro de 2024. A Folha apurou que ele assinou o contrato nos últimos dias após resolver algumas pendências com a emissora.

Na nova versão da trama de 1993, ele será Zé Venâncio, um dos filhos de José Inocêncio, que será interpretado por Marcos Palmeira. Na versão original, Zé Venâncio foi feito por Taumaturgo Ferreira.

No mês de setembro, foi noticiado que havia um conflito de agendas entre as partes para a gravação da trama adaptada por Bruno Luperi. Simas tinha outros projetos encaminhados para o ano que vem.

Mas agora tudo foi acertado. "Renascer" vai marcar o retorno dele para as novelas da Globo. A última produção do gênero havia sido "Salve-se Quem Puder" (2020-2021).