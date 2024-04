Pipocas do BBB 24 reclamam da Globo por veto à publicidade; contrato evita jogos de azar

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Participantes do BBB 24, especialmente pipocas, fizeram uma série de reclamações nas redes sociais de que estão impedidos de trabalhar e com muita dificuldade de fechar parcerias e publicidade. O contrato com a Globo tem restrições neste sentido.

Alguns relatos ganharam as redes sociais. Os primeiros a se queixarem foram Lucas Buda e Michel Nogueira, que falaram logo após Juninho Silva voltar a trabalhar como motoboy. Ambos diziam que não tinha novidades com publicidade.

Nizan Hayek seguiu as reclamações. "Assim como a maioria, eu também pensei que muitas portas iriam se abrir, só não imaginava que seria na base da bicuda", ironizou.

"Às vezes parece que estamos nadando para morrer na praia", disse Leidy Elin, outra que tem conseguido poucas oportunidades. "Todo mundo me perguntando sobre oportunidades e tals. Que oportunidade?", afirmou Lucas Luigi.

O texto que mais viralizou foi o de Talyta Alves. "Já vi ex-BBBs que saíram no primeiro paredão melhorando de vida, fazendo parceiros e criando uma carreira, infelizmente não é o caso. Após a minha eliminação tudo que recebi foram vários nãos ou 'você não apareceu o suficiente, não gritou o suficiente, não tem seguidores suficiente'", disse.

O contrato dos ex-BBBs por agenciamento publicitário e artístico com a Globo dura até julho. A Folha de S.Paulo apurou que grande parte não terá seus vínculos renovados por falta de demanda publicitária.

Ex-BBBs estão sendo procurados diretamente para parcerias, mas a Globo, através da Viu Hub, sua agência digital, tem vetado marcas consideradas "duvidosas" ou que concorram diretamente com os patrocinadores do BBB 24, que têm a prioridade por vínculo até o fim do acordo.

A Globo já vetou, por exemplo, que ex-BBBs procurados fizessem publicidade de plataformas de jogos de azar que não têm registro no Brasil, consideradas irregulares, mas que investem muito em divulgação digital com subcelebridades no Brasil.

Outro veto recorrente tem sido para restaurantes ou empresas de comida. A prioridade para esse tipo de anuncio é para o iFood, que foi o patrocinador dedicado a alimentação do BBB 24. Até agora, o iFood só fez ações com Fernanda Bande, Beatriz Reis e Giovanna Pitel.

Procurada pelo F5, a Globo não respondeu sobre o assunto até o fechamento da reportagem.

