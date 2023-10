Protagonista de 'Arcanjo Renegado', Marcello Melo Jr volta às novelas da Globo em 'Renascer'

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Protagonista da elogiada série "Arcanjo Renegado", do Globoplay, o ator Marcello Melo Jr acertou com a Globo seu retorno às novelas da emissora. Ele fará parte do elenco do remake de "Renascer", que começa suas gravações na próxima segunda-feira (9).

A informação foi dada pelo jornal O Globo e confirmada pelo F5. Melo fará José Bento, filho de José Inocêncio, protagonista da novela, que será feito por Humberto Carrão na primeira fase e por Marcos Palmeira na versão definitiva.

José Bento foi feito na versão de 1993 foi do ator Tarcísio Filho. Marcello Melo Jr chegou a fazer uma participação em "Mar do Sertão" (2022), mas não tem um papel fixo em novelas da emissora desde 2019, quando fez o Yuri em "Bom Sucesso" (2019).

Melo é um dos últimos atores a acertar sua participação. Apenas papéis menores estão sendo acertados para conclusão deste trabalho nos próximos dias.

Parte do elenco da novela já começou a viajar para Ilhéus, no interior da Bahia, nesta semana, para iniciar as gravações. Entre eles, estão Humberto Carrão e Juan Paiva, que atuará como João Pedro, um dos filhos do protagonista na fase definitiva. O diretor Gustavo Ferrnandez lidera os trabalhos.

As primeiras filmagens acontecem a partir da próxima segunda e vão até pouco antes do Natal, contemplando também a segunda fase do folhetim.

Os roteiros ficarão a cargo de Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor original da produção. Eles já estão bem adiantados.

A nova versão da história terá gravações em Ilhéus, no interior da Bahia, e em outras cidades próximas a ela. A estreia será em janeiro de 2024, no lugar de "Terra e Paixão" no horário das 21h.