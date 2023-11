Lucas Souza está na roça; Jaquelline, Yuri e Henrique disputam prova do fazendeiro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jaquelline Grohalski, Lucas Souza, Yuri Meirelles e Henrique Martins disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record) nesta semana. Um dos quatro será o sétimo eliminado da atual edição do reality show e deixa a competição na quinta-feira (9). Antes disso, três deles (Jaque, Yuri e Henrique) enfrentam a prova do fazendeiro nesta quarta-feira (8), e o vencedor escapa da berlinda.

A votação da semana começou com fazendeiro Shayan, que indicou diretamente para a roça a ex-BBB Jaquelline. "Vou colocar naquele primeiro banquinho uma pessoa extremamente maldosa na hora de colocar as suas falas e seus posicionamentos dentro do reality. Essa pessoa é a Jaque", justificou. A peoa teve a oportunidade de falar sobre o voto alfinetando o peão: "Você prega muito o certo, mas não pratica".

Adriane Galisteu então deu prosseguimento a votação. Nadja Pessoa acabou sendo a mais votada da casa (com cinco votos) e, por tabela, escolheu um participante da baia: Yuri Meirelles. O modelo começou com a dinâmica do resta um e Henrique Martins não foi salvo por ninguém. O ex-atleta assumiu o quarto lugar da formação da sétima roça.

Alexia X, vencedora do Poder da Chama, pegou o poder branco e entregou trunfo na cor laranja para Cesar Black. O ex-BBB ganhou o direito de trocar o participante que recebeu o maior número de votos por qualquer peão da casa. O enfermeiro escolheu Lucas Souza. A influenciadora vetou a escolha de Henrique, que tinha mandado Jaquelline direto para roça, e escolheu Lucas para o lugar da biomédica.

