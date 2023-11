Giovanna Ewbank diz que processo de adoção da sua primeira filha motivou saída da TV

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Giovanna Ewbank era repórter do Vídeo Show, em 2016, quando decidiu deixar a televisão por um tempo, Hoje, sete anos depois, ela contou o motivo que a fez dar um tempo na carreira: a adoção da filha mais velha Titi, 10.

"Nós conseguimos uma adoção provisória e tínhamos que esperar a definitiva. Falaram que poderia sair em uma semana, um mês, três meses, um ano... Mas, ela não poderia sair do Malawi", começou Ewbank.

Ela lembrando que Bruno estava gravando uma série na época. "Estava no Vídeo show e liguei para a minha diretora e falei: 'Está acontecendo isso, isso e isso. Sei que tenho um contrato com vocês, mas não vou voltar'". Ela perguntou: "Você volta quando?". Eu falei: "Não sei".

Giovanna, que é mãe de Bless e Zyan, contou ainda que ficou três meses no país africano até a adoção definitiva. "Foi um processo muito doloroso. Imagina você conhecer a sua filha, saber que pode dar todo o amor do mundo para aquela criança e não poder tê-la nos seus braços. Foi o primeiro processo de adoção entre Malawi e Brasil, então a gente estava no escuro, não sabia o que ia acontecer", disse.

Após sair do Vídeo Show, Giovanna participou de várioss programas no GNT e depois ela direcionou a carreira para as redes sociais e internet. Sem trabalhar como atriz numa produção de ficção há sete anos, Giovanna Ewbank retorna na série "A Magia de Aruna", do Disney+, que estreia no final de novembro.

