Taty Girl lamenta morte de backing vocal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Taty Girl lamentou a morte de seu ex-backing vocal, Tiago Barros, que faleceu no último domingo (14).

Comunicado sobre a morte de Tiago Barros foi postado no Instagram dele, mas a causa da morte não foi revelada. "É com grande tristeza que informamos o falecimento de Tiago Barros. Agradecemos o apoio de todos nesse momento difícil".

Nas redes, Taty Gril se pronunciou, disse estar com o coração partido e em choque com a morte de Barros. "Meu coração está partido, passei a madrugada inteira acordada em choque, junto do meu marido nos perguntando se era real, se tinha mesmo acontecido, a gente ficou parado e calado por horas até o amanhecer, desacreditados e paralisados, é difícil aceitar então".

Cantora disse que considerava o backing vocal como "um filho". "Eu pensei mil vezes antes de escrever algo mas não teve jeito, quem trabalha comigo e convive sabe que eu não tenho funcionários, eu tenho filhos e você, Tiago, sabia o quanto eu te amava, você era um filho meu".

Taty Girl pediu orações pela alma de Tiago. "Eu peço a Deus que cuide de você que te perdoe, que te receba com alegria, que te abrace forte com amor e, se você reencarnar, venha pra pertinho de mim que eu tô com saudade de tu. Tiago era só alegria e por mais que sentisse dor ele sorria e isso a gente vai levar pra vida. Vamos lembrar de você com alegria, e sua risada escandalosamente escancarada vai ficar em nossas memórias".