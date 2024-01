'Decepcionante', diz America Ferrera sobre Margot Robbie e Greta Gerwig 'esnobadas' no Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou na manhã desta terça-feira (23) os indicados ao Oscar 2024. "Barbie", um dos filmes mais comentados do ano, foi considerado "esnobado" pela academia ao não receber indicações para Margot Robbie, a personagem principal, e Greta Gerwig, diretora.

Do elenco de "Barbie", America Ferrera e Ryan Gosling foram indicados aos prêmios de melhores coadjuvantes. A atriz disse estar feliz com a indicação, mas também expressou sua decepção com o "boicote" às colegas em entrevista à Variety.

"Fiquei extremamente desapontada por elas não terem sido indicadas", disse a atriz. "Greta fez quase tudo que um diretor poderia ter feito para merecer isso. Criar este mundo e transformar algo que não tinha valor para a maioria das pessoas em um fenômeno global", completou.

"O que Margot alcançou como atriz é realmente inacreditável", disse ela. "Talvez as pessoas tenham se enganado ao pensar que o trabalho parece fácil, mas Margot é uma mágica como atriz", elogiou Ferrera.

A atriz contou como reagiu no momento que soube de sua indicação, sozinha, enquanto o marido, Ryan Piers Williams, levava os filhos à escola: "Houve um momento em que eu não tinha certeza se tinha inventado. E então meu telefone começou a tocar, então imaginei que devia ter ouvido direito". Ela disse que recebeu uma ligação das amigas Blake Lively, Amber Tamblyn e Alexis Bledel, elenco de "Quatro Amigas e um Jeans Viajante".