Grammy 2024 acontece neste domingo, veja onde assistir a premiação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acontece na noite deste domingo a premiação do Grammy, a maior da indústria musical americana. A cerimônia começa às 22h no horário de Brasília na Arena Crypto.com, em Los Angeles, e reúne os principais artistas do país.

A edição deste ano do prêmio da Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação dos Estados Unidos tem entre os seus principais indicados as cantoras SZA, Taylor Swift, Miley Cyrus, Lana Del Rey e Olivia Rodrigo.

No Brasil, a premiação será transmitida ao vivo pelo canal TNT na TV paga e pela HBO Max no streaming, ambos com sinal funcionando à partir das 21h30. Ainda nos canais pagos, o americano E! Entertainment faz a cobertura do tapete vermelho à partir das 20h.

Entre as apresentações já confirmadas, estão Cyrus e a artista Billie Eilish, que concorre pela canção "What Was I Made For", feita para o filme "Barbie". O U2 se apresentará na cerimônia de maneira remota, diretamente da casa de shows The Sphere, em Las Vegas.