Globo encomenda novela para Lícia Manzo e autora volta ao ar em 2025; saiba detalhes

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo encomendou para a autora Lícia Manzo, criadora de histórias como "A Vida da Gente" (2011), uma produção para estrear na programação da emissora no segundo semestre de 2025.

Lícia esteve recentemente nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e se reuniu para conversar sobre o assunto. No planejamento da emissora, a ideia está prevista para o horário das seis. Lícia, agora, trabalha para entregar uma sinopse.

Caso tudo ocorra dentro do planejado, inclusive com aprovações da direção de teledramaturgia diária, liderada por José Luiz Villamarim e Amauri Soares, Lícia voltará ao ar no fim do ano que vem.

Vale ressaltar que, recentemente, Lícia Manzo teve uma novela cancelada pela emissora, chamada "O País da Alice", que estrearia no lugar do remake do "Elas por Elas".

No lugar de "O País da Alice", a Globo vai transmitir "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, autor de "Mar do Sertão" (2022).

"O País de Alice" iria contar a história da personagem-título, uma mulher criada pela mãe brasileira na Europa e que resolve voltar ao país para resgatar suas origens no Rio de Janeiro.

A última novela de Lícia Manzo foi "Um Lugar ao Sol" (2021), no horário das nove. A trama foi bem avaliada pelos espectadores, mas foi a trama com menos audiência da história do horário nobre da emissora carioca.