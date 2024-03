Kim Kardashian será protagonista de filme de terror, diz revista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma pontinha aqui e uma participação ali, Kim Kardashian, 43, finalmente vai dar um salto em sua carreira de atriz. A socialite vai estrelar o novo filme de terror da Amazon MGM Studios, afirma o Hollywood Reporter.

Segundo a revista, o papel foi escrito especialmente para Kim pela roteirista Natalie Krinsky, diretora da comédia romântica "The Broken Hearts Gallery" e roteirista da série "Gossip Girl". Os estúdios ainda não decidiram se o filme será feito para o cinema ou para o streaming.

Além do reality show que mostra o dia-a-dia de sua família, "The Kardashians", um spin-off do "Keeping Up With The Kardashians", a socialite fez parte do elenco principal da temporada mais recente de "American Horror Story", que estreou em setembro de 2023.

A ex-mulher de Kanye West também fez uma pontinha no filme "Relação em Risco" (2012) e uma voz original na franquia de animação "Patrulha Canina".