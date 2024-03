Anitta dá festão em Miami, proíbe celulares e promove encontro de Neymar e Marquezine

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao que tudo indica, o ex-casal Bruna Marquezine, 28, e Neymar, 32, se reencontraram em Miami, na festança que Anitta deu na noite desta terça-feira (26). A cantora começou a celebrar a chegada dos 31 anos.

Isso porque o craque brasileiro, que está na cidade com o filho e é muito amigo da artista, marcou presença. Já a atriz publicou e suas redes sociais o look escolhido para a festa.

Porém, por conta de Anitta ter proibido celulares e registros do que rolava dentro da balada, não é possível saber como foi esse cara a cara do ex-casal.

Além dos dois, marcaram presença no festão numa casa noturna nomes como Jade Picon, Angélica, Luciano Huck, Bruna Marquezine, Marina Sena, Bruna Griphao, David Brazil, Sabrina Sato, Juliette, Gaby Amarantos e Carolina Dieckmann.

Logo na entrada do evento, já era exibido um grande banner com uma foto de Anitta de maiô e óculos. A cantora usou uma roupa decotada e toda preta com lingerie fio-dental à mostra.

[Anitta chegando em festa de aniversário]© Getty Images