Ratinho vira pedra no sapato de A Grande Conquista 2 e supera reality nas primeiras exibições

(FOLHAPRESS) - O programa do Ratinho vem sendo uma pedra no sapato para A Grande Conquista 2, que estreou na última segunda-feira (22). O apresentador vem garantindo o segundo lugar de audiência para o SBT no confronto direto com o reality da Record.

Na média geral, a estreia de A Grande Conquista conseguiu o segundo lugar e marcou média de 4,5 pontos no ibope na Grande São Paulo, com picos de até 6,1 pontos. Contudo, o programa do Ratinho o vem ultrapassando o reality no período em que os dois vão ao ar simultaneamente. Vale lembrar que a Globo fica em primeiro lugar em todos os cenários.

Na segunda-feira (22), A Grande Conquista foi ao ar de 22h28 à 0h07 na Record, enquanto o Ratinho ficou de 22h28 às 23h30 no SBT. No confronto direto, o apresentador do SBT marcou 5,1 pontos de média contra 4,8 e conquistou a segunda colocação. Cada ponto na Grande São Paulo equivale a 206.674 pessoas.

Na quarta-feira (24), Ratinho registrou 4,3 pontos de média contra 3,8 do concorrente e também conquistou a vice-liderança. Já na terça-feira (23) o SBT transmitiu com exclusividade na TV aberta o jogo da Conmebol Sul-Americana entre Argentinos Juniors e Corinthians, garantindo 9,2 pontos de média.

Nesta quinta-feira (25), a Record exibe a primeira eliminação em A Grande Conquista. Dez dos 100 participantes devem deixar a competição.