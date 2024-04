Telespectadora pede ao vivo que Rodrigo Faro seja demitido e surpreende bispo na Record

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bispo Marcio Carotti, que apresenta o programa Fala Que Eu Te Escuto na Record, precisou de muito jogo de cintura para lidar com uma telespectadora identificada como Mariana na madrugada de sexta-feira (5). Ao vivo, a moça pediu que Rodrigo Faro fosse retirado da programação da emissora.

A atração religiosa costuma receber ligações do público que quer falar sobre os temas propostos pela produção, que no caso era algum tipo de superação que a pessoa quisesse compartilha. Porém, Manuela preferiu usar a participação para dar seus pitacos sobre a grade do canal.

"É uma honra estar falando com você", empolgou-se ao ser atendida. "É para tirar o Rodrigo Faro e colocar o Fala Que Eu Te Escuto", sugeriu. "Vamos falar com a Record para tirar o Faro."

Constrangido, o bispo defendeu o apresentador do dominical Hora do Faro. "Mas gente! Dona Manuela, ele é um ótimo profissional", respondeu Carotti, desconcertado. Manuela, no entanto, não se deu por vencida. "Então vamos colocar ele para a madrugada", pediu.

O bispo, então, pediu que a telespectadora se ativesse ao tema do dia. "Por favor, eu queria que a senhora falasse sobre a superação", desconversou ele.

