Madonna pode se tornar cidadã carioca após votação na Câmara Municipal do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Madonna, 65, está em vias de se tornar oficialmente carioca. É o que quer o vereador César Maia (PSD-RJ), que submeteu um projeto de decreto legislativo nesse sentido, a ser votado em breve pelos colegas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Se aprovado, o projeto concede à rainha do pop o título honorário de cidadã carioca. Na justificativa, Maia diz que Madonna Louise Veronica Ciccone é "considerada uma das figuras de maior impacto na cultura popular" e "conhecida por sua contínua reinvenção e versatilidade".

"Suas obras, que incorporam temas sociais, políticos, sexuais e religiosos, geraram aclamação e controvérsia da crítica e do público", diz o texto. "Madonna é a artista feminina mais bem-sucedida de todos os tempos."

O vereador também lembra que no dia 4 de maio a cantora fará um show gratuito na praia de Copacabana, na zona sul da cidade. "Sua vinda ao Brasil não apenas atrai e impacta diretamente no crescimento econômico, cultural e turístico para nossa cidade, mas também oferece uma oportunidade única de celebrar uma das maiores artistas de todos os tempos", destaca.

"Acrescentando à espetacular biografa da artista, que elegeu a nossa Cidade Maravilhosa para fazer a única apresentação na América do Sul do Show que comemora seus quarenta anos de carreira, sugerimos o presente Título de Cidadã Honorária do Município do Rio de Janeiro à Madonna Louise Veronica Ciccone", conclui o ex-prefeito em seu pleito.

