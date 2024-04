'Estava velha demais para o papel', diz Scarlett Johansson sobre ter sido rejeitada em filme

RIO DE JANEIRO, RIO (FOLHAPRESS) - Estrela de "Viúva Negra", lançado em 2021pela Marvel, Scarlett Johanson, 39, contou ter sido rejeitada por alguns diretores de Hollywood. Ela até listou os nomes do filmes como "Operação Cupido"(1999) e "Millennium: Os Homens Que Não Amavam as Mulheres" 2009), em uma recente entrevista.

"Estava velha demais para aquele filme quando fiz o teste. E talvez quando o filme foi lançado eu também estivesse um pouco velha para vê-lo", explicou Johansson ao falar de "Operação Cupido" ao The Things.

A diretora Nancy Meyers escolheu Lindsay Lohan para protagonizar a nova versão da história sobre duas gêmeas, separadas no nascimento, e se reencontram anos depois. Na época, Lindsay era uma jovem atriz, até então pouco conhecida, e que estourou logo depois com as produções "Sexta-Feira Muito Louca" (2003) e "Meninas Malvadas" (2004).

Scarlett também disse que perdeu o papel interpretado por Lisbeth Salander em "Millennium: Os Homens Que Não Amavam as Mulheres", produção que ela, inclusive, lamentou ter ficado de fora: "Eu realmente queria estar naquele filme porque senti que poderia contribuir, mas acho que David Fincher [diretor] tinha algo diferente em mente."

A Apple divulgou o trailer oficial do filme "Como Vender a Lua", estrelado por Johansson e Channing Tatum. O filme se passa durante a corrida espacial, nos anos 1960, e apresenta a atriz no papel de uma executiva de marketing contratada pela NASA para filmar um falso pouso na Lua, caso a missão real falhe. No Brasil, o filme será distribuído pela Sony Pictures.