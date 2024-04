Edu Guedes sairá da Band após quatro anos

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Edu Guedes vai sair da Band nas próximas semanas. A emissora e o apresentador estão negociando uma rescisão de contrato amigável entre as partas após quase quatro anos de parceria.

Como o acordo é complexo, Guedes ficará no ar até que as partes cheguem em um meio termo. O objetivo é que isto aconteça até o fim de maio. O tempo de negociação também é o período que a Band precisa para pensar em uma nova programação.

O destino de Edu Guedes será a RedeTV!, onde já trabalhou entre 2015 e 2020. Por lá, ele comandou os programas Melhor Pra Você e Edu Guedes e Você. Guedes já teve reuniões com a direção da TV de Osasco, e as conversas estão em estágio avançado.

O apresentador também já prometeu levar clientes seus para a emissora, o que já garante arrecadação publicitária. Edu vai ocupar o lugar de Ronnie Von, que passará a ter uma atração semanal noturna em vez do diário matinal que comandava desde o ano passado.

Na Band, Edu Guedes comanda o The Chef, onde ensina receitas dos mais variados tipos. O programa tem uma audiência ruim, em torno de 0,3 ponto na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.

Além disso, o modelo de acordo entre Band e Edu Guedes sempre foi considerado ruim para a emissora. As marcas que anunciam em ações de merchandising, por exemplo, pagam para Edu Guedes, e não para a Band.

A Band admite que o acordo não é bom, e que além de querer turbinar a audiência, a emissora deseja ter uma arrecadação própria. No lugar de Edu Guedes, a tendência é que Joel Datena, que já comanda o Bora Brasil, ganhe mais tempo no ar.

Procurado pela Folha de S.Paulo, Edu Guedes não respondeu até a última atualização. A Band ainda não comenta o caso.

