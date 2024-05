Britney Spears e ex chegam a acordo sobre divórcio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears pode respirar aliviada com uma dor de cabeça a menos. A separação de seu último marido está cada vez mais próxima após os dois chegarem a um acordo.

De acordo com o jornal americano TMZ, o ex-casal chegou a uma decisão definitiva e concordaram com uma resposta da artista ao pedido de divórcio do modelo e ator Sam Asghari.

A cantora foi casada por pouco mais de um ano com Asghari. O fim da relação ocorreu em agosto de 2023, mas os dois discordavam sobre um acordo pré-nupcial.

O termo feito antes do casamento não destinava nenhuma parte da fortuna da cantora a ele, por isso o modelo tentou concessões no contrato. A última etapa é a assinatura do divórcio por um juiz.

Britney Spears e Sam Asghari se conheceram em 2016 e ficaram noivos em setembro de 2021. O casamento aconteceu em junho de 2022. Ele alegou que ela teria tido um caso fora do casamento.