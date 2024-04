Davi diz no Altas Horas: 'minha ex-namorada não respeitou o meu momento'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista ao Altas Horas que vai ao ar no próximo sábado (27), Davi Brito, campeão do BBB 24, condenou o interesse público sobre seu relacionamento.

Em crise com a companheira, Mani Rego, o vencedor do reality disse que "precisava de um momento para raciocinar" e que não foi respeitado.

Davi tem enfrentado uma crise de imagem desde o fim do BBB. Horas após deixar a casa, ele assustou Ana Maria Braga ao se referir a Mani como namorada e dizer que eles estavam em "fase de conhecimento". Durante os três meses de confinamento, Davi dizia que era casado.

A própria Mani afirmou em suas redes sociais, no último sábado (20), ter sido surpreendida com a mudança sem aviso no status de seu relacionamento.

“Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fique em estado de choque. E até, minha própria ex-namorada (Mani Reggo), ela terminou comigo, ela não soube me respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento”, falou Davi no programa de Serginho Groisman, que foi gravado nesta terça-feira (23).

