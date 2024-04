Após viralizar nas redes sociais, música 'Casca de Bala' promete ser o hit do São João

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nas últimas semanas, o verso "eu e casca de bala" circulou bastante pelas redes sociais. A música do cantor potiguar Thullio Milionário virou "trend" e reuniu casais, amigos, pais e filhos, cachorros e donos ou qualquer um que quis dançar com seu companheiro de todas as horas.

"Casca de Bala" chegou ao 7º lugar no ranking mundial de músicas virais no Spotify e já teve mais de 1 milhão de vídeos feitos usando seus versos e melodia no TikTok. Celebridades como Virginia Fonseca, Zé Felipe, Mel Maia, Carlinhos Maia, Otaviano Costa e Flávia Alessandra entraram na onda e deram mais um empurrão para a popularidade do hit.

Dono da voz que embala a canção, Thullio diz que já sente os efeitos do sucesso com o aumento no número de shows. Em entrevista ao F5, ele comemora a oportunidade de levar o forró de vaquejada e a expressão, até então desconhecida, para o resto do país. Também diz ter expectativas de que "Casca de Bala" seja o hit das festas juninas que chegam em breve.

Esta não é a primeira vez que o cantor se destaca no meio artístico. Ele começou como saxofonista de bandas de forró aos 14 anos e, aos 18, criou o seu próprio grupo. Acabou tendo mais sucesso quando integrou o Milionários do Forró, grupo do qual se desligou em 2016 para seguir carreira solo.

Em oito anos de estrada, também fez sucesso com "Combustível de Vaqueiro", "Joga Pro Vaqueiro", "Dançar Forró Beijando", "Ai Galega", "Cachaça na Bota", "Vaqueira e Mulher", "Parede De Vidro" e "Amor Transparente". Diariamente, mais de 2,8 milhões de seguidores acompanham suas redes sociais.

O QUE É CASCA DE BALA?

Thullio contou que, assim que recebeu a letra do compositor Flávio dos Teclados, teve certeza de que "Casca de Bala" iria fazer sucesso, justamente pelo significado da expressão inusitada do título. "Fala de amigo, né? O amigo 'casca de bala', como a gente se refere àquele ali que está com você para tudo, que está para toda hora, que topa tudo", explica.

O cantor diz que a expressão faz parte do vocabulário principalmente de quem frequenta as vaquejadas, atividade comum nos interiores do Nordeste, na qual dois vaqueiros montados a cavalo têm de derrubar um boi, puxando-o pelo rabo. A competição envolve grandes festas e shows, onde os amigos "casca de bala" se reúnem.

"Eu fiquei bastante feliz porque é a nossa cultura furando bolhas", diz ele. "O forró tem dificuldade de entrar em algumas regiões, como no Sul do Brasil. Então eu fiquei bastante feliz de estar levantando essa bandeira para o mundo todo. A bandeira do nosso Nordeste, esse linguajar da nossa região."

SÃO JOÃO 2024

O plano de Thullio e de sua equipe é que "Casca de Bala" continue a fazer sucesso e se torne a música mais tocada nas festas juninas de 2024, a época do ano mais importante para os cantores de forró. "Nos meses de maio, junho e julho, a gente já tem bastante coisa fechada", conta ele.

"Isso é fruto dessa alavancada que deu agora com a música", avalia. "Os números nos aplicativos de música todo dia só crescem. A gente acredita muito que vai ser a música do São João."

