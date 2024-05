Pabllo Vittar é nova voz de navegação do Waze

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pabllo Vittar agora pode te acompanhar pelas ruas das cidades. Pelo menos, a sua voz inconfundível. A cantora é a nova voz de navegação do Waze, aplicativo de GPS e seus comandos ajudam os motoristas a dirigirem rumo ao destino final.

Pabllo dá os comandos usando seus bordões mais conhecidos. "Estamos prontos para rodar. Aliás, rodar, rebolar, bater muito cabelo, ouviu meu amor", diz ao iniciar a viagem. Ao mostrar um caminho, ela não deixa de elogiar o usuário: "Mantenha-se à direita. Você dirige bem, hein, mona? Tô bege".

É possível ainda trocar seu humor no aplicativo para "Deslumbrante" e trocar o ícone do carro comum pelo "TropiCar", em homenagem ao álbum mais recente da artista, "Batidão Tropical Vol. 2". A ação é uma homenagem ao mês do orgulho LGBTQIA+. Pabllo já participou de outras campanhas recentemente, em comemoração à data.

A função já está disponível no aplicativo do Wase. Para habilitar, é preciso seguir estes passos:

Abra o Waze;

Toque no ícone de três barras;

Acesse "Configurações";

Toque em "Voz e som";

Selecione "Sons";

Procure por "Português (BR) - Pabllo Vittar";

Toque para ativar a opção.

