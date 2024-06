Lara Silva, filha de Faustão, fica noiva de Julinho Casares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal Lara Silva e Julinho Casares decidiu oficializar a união. O apresentador da Record e a cantora, que é filha de Faustão, anunciaram o noivado nesta quarta-feira (5), nas redes sociais.

"Um novo ciclo em nossas vidas", escreveram os pombinhos na publicação. Lara e Julinho foram parabenizados por familiares e amigos. Nas fotos, a cantora exibiu o anel de diamante que ganhou do amado.

Julinho é filho do presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares, com a atriz Mara Carvalho. Já Lara é filha de Faustão com a pintora Magda Colares.

O pedido de casamento foi feito em uma viagem a Londres, onde o casal está passando alguns dias com a família do noivo.

Lara, de 25 anos, e Julinho, de 28, estão juntos desde 2020. Apesar das famílias famosas, os dois vivem uma relação discreta.

SAÚDE DE FAUSTÃO

Em entrevista recente ao F5, João Guilherme, filho do meio de Faustão, falou sobre a saúde do apresentador, que passou por dois transplantes na sequência, de coração e de rim. Segundo João, o tratamento do pai está evoluindo bem.

"Ele está bem. Acho que agora estamos em um momento em que as coisas estão evoluindo. Ele está procurando pegar firme na ginástica", contou João, que admite que puxou o pai no quesito fitness.

"Sou parecido com ele nisso, a gente não é muito forte na ginástica, não. Mas agora ele está pegando firme, dedicado nisso e faz uma diferença enorme", acrescentou.

O apresentador também está cuidando da alimentação com a equipe de nutricionistas do hospital Albert Einstein, onde fez os transplantes.