Documentário da Globo sobre morte de Bruno Pereira e Dom Phillips é indicado a prêmio

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Produzido pela Globo e dirigido pela repórter Sonia Bridi, o documentário "Vale dos Isolados - O assassinato de Bruno e Dom" foi indicado a um importante prêmio internacional, que terá seu resultado divulgado em julho.

A produção é um os finalistas ao prêmio Gabriel García Márquez - Prêmio Gabo 2024, na categoria Imagem. Com direção de Sônia Bridi, o filme se debruça sobre o assassinato dos dois em 2022, vítimas de uma emboscada em um crime que repercutiu no mundo inteiro.

A equipe passou mais de 100 dias filmando na região, onde o indigenista e o jornalista inglês foram executados, vítimas de uma emboscada - um crime que repercutiu no mundo inteiro.

O documentário revela, ainda, o ciclo histórico de violência no Vale do Javari, região da Amazônia com o maior número de indígenas isolados do mundo, especialmente nos últimos anos, devido ao avanço do garimpo no local.

Considerada a maior premiação de jornalismo e documentários da América Latina, o Prêmio Gabo vai anunciar os vencedores em uma cerimônia durante o 12º Festival Gabo, que acontece de 5 a 7 de julho em Bogotá, na Colômbia.

Como diretora, Sônia Bridi estará presente na premiação representando a Globo. A produção segue disponível no Globoplay, o serviço de streaming da emissora.