Filho de Hebe Camargo diz que tem mágoas de Gugu Liberato

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Marcello Camargo, filho de Hebe Camargo (1929-2012), surpreendeu os fãs da apresentadora ao contar a sua mágoa com um colega de profissão a mãe. Ele afirmou ter ficado ressentido com Gugu Liberato (1959-2019) por causa de uma reportagem feita pelo comunicador após a morte de Hebe mostrando uma mansão abandonada do ex-marido Lélio Ravagnani.

"Tenho muita mágoa com o Gugu. Ele fez a matéria da casa abandonada do Lélio, falando que era de Hebe Camargo. Aquilo me incomodou demais, tive que dar umas 500 entrevistas explicando que não era da minha mãe e até hoje, as pessoas me questionam. 'Por que você deixou a casa ficar naquele estado?'", contou ele que comanda o programa "Café com Selinho" no YouTube.

Filho de Décio Capuano, comerciante de carros importados e primeiro marido de Hebe, Marcello vive em Santa Fé, interior de São Paulo, explicou que o imóvel não fazia parte dos bens da apresentadora e, sim, da família do empresário, que morreu em julho de 2000.

Ele continuou: "Fiquei muito magoado com o Gugu porque ele quis fazer uma matéria na verdadeira casa da minha, que ficava na Cidade Jardim, e o Claudio [Pessutti, sobrinho e empresário de Hebe] não permitiu porque ele estava morando lá."

Marcello disse que Gugu não teve conhecimento de sua mágoa. "Ele não soube. "Você não têm noção do quanto me atormentaram e atormentam até hoje? Agora, claro bem menos a repercussão. Mas ainda existem resquícios de maldades e fofocas por causa dessa reportagem".

