Ryan Reynolds diz que primeiro 'Deadpool' não tinha recursos para ser produzido

(FOLHAPRESS) - Ryan Reynolds, que poderá ser visto em breve nos cinemas em "Deadpool & Wolverine", contou que não tinha altas expectativas para o lançamento do primeiro filme da franquia (2016), que acabou se tornando um sucesso e vai para sua terceira sequência. Em entrevista ao The New Times, o ator disse que conseguiu produzir o longa depois de uma década de tentativas e ainda teve que desembolsar recursos para finalizá-lo.

"Nenhuma parte de mim pensava que 'Deadpool' seria um sucesso", disse Reynolds. "Até abdiquei de ser pago para fazer o filme apenas para colocá-lo de volta na tela: Não permitiram meus co-roteiristas Rhett Reese e Paul Wernick no set, então peguei o pouco salário que me restava e paguei a eles para estarem no set comigo para formarmos uma sala de roteiristas de facto", contou o ator sobre o filme da Marvel.

Reynolds disse que resolveu investir no anti-herói, mesmo não tendo tantos incentivos. "Acho que um dos grandes inimigos da criatividade é ter tempo e dinheiro demais, e esse filme não tinha nem tempo, nem dinheiro", contou ele. "Eu estava tão envolvido em cada microdetalhe disso e não me sentia assim há muito, muito tempo", explicou.

Reynolds e Hugh Jackman estiveram no Brasil recentemente para a divulgação de "Deadpool & Wolverine". O filme, primeiro produzido pela Disney, desde que adquiriu os estúdios da Fox, chega aos cinemas no Brasil em 25 de julho.

