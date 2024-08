Paula Burlamaqui se submete a cirurgia em hospital carioca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 57 anos, a atriz Paula Burlamaqui precisou passar por cirurgia para amenizar os danos de uma artrose no quadril.

Em seu perfil no Instagram, a artista mostrou aos seguidores o passo a passo do procedimento, que foi feito no hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

"Tive um desgaste no quadril, fiquei tentando fazer fisioterapia, pegar leve. Mas agora é aquele momento, com aquela camisola linda que a gente coloca para operar", falou a atriz.

"Encarando a vida como ela é", escreveu a atriz na legenda da publicação. "Operando o meu quadril direito que estava com uma artrose avançada. Deu tudo certo, agora é só recuperar. Obrigada a todas as mensagens de carinho e amor que recebi."

A atriz fez o procedimento acompanhada do namorado, o empresário Luís Paulo Montenegro.