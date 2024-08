Difícil, diz João Guilherme sobre cena de 'quase sexo' com Maisa

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegaram ao fim as viagens no tempo de Anitta (Maisa/Camila Queiroz) em "De Volta aos 15". A última temporada da série, que chegou à Netflix na última quarta-feira (21), trouxe o desfecho das trapalhadas da personagem e também das dúvidas amorosas: Fabrício (João Guilherme/Bruno Montaleone) ou Joel (Antônio Carrara/Gabriel Stauffer)? O texto contém spoiler.

Para chegar às suas conclusões, Anitta precisou fazer mais uma viagem, agora para seus 18 anos, período em que está na faculdade e vive paixões fervorosas. No meio da missão, ela decide dar uma chance a Fabrício, que, após um beijo no fim da temporada anterior, ainda tinha esperanças conservadas.

Em um momento do quarto episódio, o clima esquenta entre os dois e eles -quase- acabam transando. Na vida real, Maisa e João Guilherme são melhores amigos, de longa data. O ator contou ao F5 que, por isso, foi ainda mais difícil gravar a cena de sexo com a 'parça' -bem mais do que seria que seria se contracenasse com uma atriz com quem não tem tamanho laço de amizade.

"Como faz para não ficar rindo o tempo todo?", brinca.

"Até porque não era uma cena realmente de sexo. Se fosse uma cena de sexo, onde a gente ia ter que estar realmente performando uma coreografia, e até essa questão do toque mais firme no corpo, dessa intimidade diferente, a gente estaria mais preparado, mais focado e muito mais centrado", explicou. Na cena, os dois são interrompidos por um acidente.

João também contou que o beijo técnico deixou uma sensação meio esquisita, mas, no final, tudo acabou bem: "É o tipo de situação que você não gosta nem de imaginar. Nem passa pela sua cabeça e, quando passa, você já pensa: 'olha, que brisa errada'. Então, foi um gosto dessa brisa errada". "Mas para nossa amizade, acaba que vira uma ótima história para contar, um momento memorável."

Além de beijar a melhor amiga, o ator ainda contracenou com a ex-namorada, Larissa Manoela, que interpreta Felipa, personagem nova na trama. Agora namorando Bruna Marquezine, ele diz que continuou tranquilo e que não foi "nada tenso" gravar com a atriz: "Vem sempre um clima muito engraçado, de estar de novo fazendo alguma coisa [com ela]".

No fim, Anitta sana suas dúvidas e acaba a trama ao lado de Fabrício. João Guilherme admite que torcia para que o casal terminasse junto: "É um par romântico, as pessoas torcem por ele, e eu também faço parte do time".

"De Volta aos 15" ainda tem Caio Cabral, Nila, Klara Castanho, Antônio Carrara, Amanda Azevedo, Breno Ferreira, Alice Marcone, Yana Sardenberg, Lucas Deluti, Dora Freind, Livia La Gatto, Amanda Linhares,

Emira Sophia, Faíska, Enzo Krieger, Juliana Paiva, Guilherme Prates, Chris Couto, Gregório Duvivier e Heberth Vital no elenco. A terceira e última temporada está disponível na Netflix.