Ana Maria Braga está com Covid e vira desfalque no Mais Você

(FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Maria Braga, 75, disse nas redes sociais que contraiu Covid e que ficará ausente do Mais Você (Globo) nos próximos dias.

"Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de Covid que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez. Vou precisar de alguns dias para descansar", disse.

"Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí e logo estarei de volta", completou ela.

Recentemente, foi William Bonner quem contraiu a doença. Ele tranquilizou os fãs e telespectadores do Jornal Nacional ao atualizar seu estado de saúde durante o afastamento.

O jornalista brincou com os seguidores ao publicar uma foto em que aparecia com a aparência envelhecida, com rugas e cabelos bem brancos, com a ajuda de um filtro. Ao contrário do que se poderia concluir com o registro do "senhor", ele disse estar bem. "Obrigado pelas mensagens carinhosas. Fora a voz, ainda bem alterada, estou me sentindo bem melhor", escreveu.

