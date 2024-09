Ex-BBB Gui Napolitano é assaltado em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB, modelo e DJ Guilherme Napolitano foi assaltado em São Paulo nesta sexta-feira (30). Ele teve o celular furtado e relatou o ocorrido no dia seguinte nas redes sociais.

De acordo com Napolitano, o assalto aconteceu na marginal Pinheiros, próximo à ponte Eusébio Matoso, na zona oeste da capital paulista. Ele afirma que tinha saído do shopping Eldorado e mexia no celular no banco de trás de um carro de aplicativo quando assaltantes quebraram o vidro e roubaram o aparelho.

"Não mexam no celular nem se estiver como passageiro, isso acontece todos os dias em São Paulo", escreveu. O ex-BBB fez vídeos com o celular do motorista e, nas imagens, é possível ver estilhaços por todo o banco do carro.

"Fica de alerta para todo mundo. Não mexam no celular nem em movimento, nem com o vidro fechado. A gente está exposto mesmo. Eu vacilei, porque estava assinando um contrato de trabalho", explicou.

Napolitano disse que a mesma situação aconteceu com um amigo dele esta semana. O ex-BBB tranquilizou seguidores e afirmou estar bem apesar do susto.

Leia Também: Patrícia Abravanel se emociona em retorno ao SBT após morte de Silvio Santos