Isis de Oliveira volta ao hospital com suspeita de aneurisma

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Isis de Oliveira, 74, dá entrada em hospital com suspeita de aneurisma.

A musa dos anos 80 publicou nas redes sociais que precisou ir ao hospital após enfrentar algumas complicações de um cateterismo, realizado no dia 29 de agosto. "Voltei para casa sentindo muitas dores na virilha, inchaço em toda a barriga e um caroço no lugar do procedimento", escreveu.

Cardiologista da atriz suspeita que ela tenha sofrido um aneurisma. "Quero agradecer a preocupação de vocês e toda a torcida. Com meu jeitinho suave e minha fé, estou indo acreditando que tudo dará certo", completou.

No último sábado (31), Isis contou que o cateterismo não saiu como esperado. "Não saiu como esperávamos, de acordo com a minha expectativa, mas saiu como Deus quis. Eu fiz o cateterismo, o procedimento... Eu vi tudo. Tomei anestesia local, que é na virilha. Eles introduzem o cateter até o coração. O Doutor Eduardo falando tudo e eu perguntando."

Recentemente, Ísis contou que procurou um hospital após passar mal e, dias depois, marcou o procedimento de cateterismo. No início de agosto, ela havia contado que poderia precisar do procedimento.

Ísis de Oliveira estrelou novelas clássicas como "Roque Santeiro" e "Meu bem meu mal". Ela também foi capa da Playboy.

