'Beetlejuice 2' arrecada R$ 600 milhões na segunda maior estreia de setembro da história

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A continuação de "Beetlejuice", que chega aos cinemas 36 anos depois do clássico de Tim Burton, arrecadou US$ 110 milhões (cerca de R$ 615 milhões) em seu fim de semana de estreia nos EUA.

É a segunda maior estreia de setembro da história, atrás apenas de "It: A Coisa". O remake do clássico de terror protagonizado pelo palhaço assassino Pennywise estreou em 2017 com US$ 123 milhões (cerca de R$ 688 milhões) em bilheteria.

"Beetlejuice 2: Os Fantasmas Ainda se Divertem" também é a terceira melhor estreia do ano, atrás de "Deadpool & Wolverine", com US$ 211,4 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão) e "Divertidamente 2", com US$ 154,2 milhões (cerca de R$ 863 milhões).

Lançado em 1988, o original "Os Fantasmas se Divertem" começou como uma história excêntrica que, ao longo das semanas, tornou-se um dos maiores sucessos de bilheteria da época, arrecadando US$ 74,7 milhões (cerca de R$ 418 milhões).

Em 2018, estreou na Broadway um musical inspirado no filme, que rendeu oito indicações ao prêmio Tony. Na montagem do musical no Brasil, o fantasma foi interpretado por Eduardo Sterblitch.

"Beetlejuice 2" já está nos cinemas do Brasil, com Michael Keaton no papel original da assombração e Winona Ryder como Lydia Deetz, agora três décadas mais velha.