Xuxa Meneghel assina com a Som Livre e lança álbum inédito

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após oito anos do álbum "XSPB 13", Xuxa Meneghel está de volta à gravadora Som Livre e anunciou que já tem um novo projeto. O álbum chamado "Raridades X" chega ao mercado no próximo dia 24. A apresentadora, que agora tem um quadro no Fantástico, contou que o projeto nasceu a partir das cobranças do fãs e avisa que não pensa em retomar a carreira musical.

Xuxa explicou. "Esse álbum não foi algo pensado como um retorno da minha carreira musical, mas sim de fazer um carinho para muitos fãs, que cresceram comigo. É para esse público que eu nunca quero deixar de fazer alguma coisa". O álbum "Raridades X" terá dez faixas disponibilizadas em programas especiais, filmes e no Xou da Xuxa.

A primeira faixa do trabalho é "Ilha Deserta". Outras canções são: "Com Amor", "Astronauta de Papel", "Chefinho Mandou", "Litoral", "Amigo Especial", "Defensores da Natureza", "Você Caiu do Céu", "Doce Mel" e "Pé no Chão".

Xuxa ainda comentou: "Espero que o público que tenha crescido comigo, que são pais agora, continuem acreditando no meu trabalho e respeitando, a ponto de oferecer para os seus filhos que são o maior tesouro deles".

Leia Também: Preta Gil fala sobre retirada do reto e revela estar vivendo novo amor