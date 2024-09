Taís Araujo nega campanha por Bella Campos em 'Vale Tudo'

(FOLHAPRESS) - Neste domingo (15), Taís Araújo chegou ao Rock in Rio especialmente para gravar conteúdos para uma marca de maquiagem. Confirmada como a mocinha Raquel no remake de "Vale Tudo", ela desconversa sobre a novela: "Tem que perguntar para eles. Eu vejo as mesmas especulações que todo mundo", diz.

Além de Taís, o nome de Bella Campos também vem sendo vinculado ao folhetim. Bella é cotada para interpretar Maria de Fátima, papel de Glória Pires na primeira versão. A especulação era de que Taís estava insistindo internamente para que a atriz cuiabana pegasse o papel.

"Eu não sei nem de mim, como vou saber da Maria de Fátima? Não sei nem se eu vou fazer. As pessoas acham que eu tenho um poder na rede Globo que eu não tenho. Lamento, adoraria ter, porque eu sou uma pessoa que gosta disso. Mas não tenho", afirma a atriz.

Recentemente, Taís se pronunciou em suas redes sociais sobre as denúncias de assédio sexual contra o ex-ministro Silvio Almeida, com quem já esteve algumas vezes.

"Ele não frequentava minha casa. Conheço ele, já li os livros, mas nunca foi na minha casa, não. Acho que o governo fez o que tinha que ter feito e agiu rapidamente. Mas é interessante a gente ver que um agressor ou um abusador não tem cara, não tem escolaridade, qualquer um pode ser. Não é aquele que a gente olha e aponta", diz.

"O que mais me deixa absorta com isso tudo é o quanto as mulheres continuam sendo descredibilizadas. Mesmo que tenham 50 mulheres contra uma pessoa, estão sempre duvidando e questionando as mulheres", acrescenta.

LIBERA, TAÍS

Minutos antes de falar com a imprensa, ela ainda enfrentou uma saia justa no estande da marca para a qual estava trabalhando. "Libera, Taís", gritava o público, que estava há mais de 40 minutos na fila para pegar os brindes disponibilizados pela marca, mas tiveram que sair do estande para a atriz gravar o conteúdo.

"A gente tem uma ação num festival, o negócio viraliza, todo mundo vem pegar. Aí, quando chega para pegar, o estande está fechado. E isso aqui é uma festa da galera, né? Fui ali, falei para me deixarem gravar por cinco minutinhos, por favor, e começou o 'libera, Taís'. Eu liberei", desabafou a atriz.

Leia Também: Jennifer Lopez e Ben Affleck vistos juntos pela 1.ª vez desde separação