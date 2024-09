Thiago Gagliasso é barrado na área ultra VIP do Rock in Rio

(FOLHAPRESS) - O deputado estadual Thiago Gagliasso (PL) bem que tentou, mas não conseguiu entrar na área ainda mais VIP que o espaço VIP do Rock in Rio na noite desta sexta (19).

Acompanhado por duas mulheres, o político ia passando pela porta quando foi informado que dali não poderia passar sem uma pulseirinha específica. "O que eu tenho que fazer então?", perguntou.

O deputado, engajado em pautas conservadoras e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mostrou-se incomodado ao ser fotografado enquanto "desenrolava" com o responsável pela entrada.

"Mas não é o espaço do governador? (sim, também é), insistiu, antes de dizer que estava "de boa". "Vou ver como fazer" (para entrar.) Até as 22h, o irmão de Bruno Gagliasso, com quem tem relações cortadas por dissidências politicas, ainda não tinha conseguido acesso à área que nesta noite recebeu Juliette, Xamã, Sophie Charlotte, Eliana, Marcos Palmeira, Nathalia Dill, entre outros.

