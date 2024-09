Brad Pitt cogita se mudar para a Europa após afastamento dos filhos

O ator Brad Pitt está considerando uma mudança radical em sua vida. Segundo fontes próximas ao astro, ele planeja deixar os Estados Unidos e se mudar para a Europa após se sentir cada vez mais distante de seus filhos. A decisão seria motivada pela relação tensa com sua ex-esposa, Angelina Jolie, que, segundo o ator, estaria alienando os filhos dele.

Uma fonte da revista Life & Style revelou que Pitt acredita que Jolie tenha influenciado os filhos mais velhos a se afastarem dele. "Ele está devastado por ter perdido essa conexão", disse a fonte. A casa onde os filhos cresceram já foi vendida, como uma forma de tentar seguir em frente e deixar para trás as memórias dolorosas.

A Europa, e em especial a França e a Itália, têm sido destinos frequentes de Pitt nos últimos tempos. A mudança para o continente europeu seria uma forma de começar uma nova vida e, quem sabe, se aproximar novamente dos filhos no futuro.

O ator estaria contando com o apoio de seu amigo George Clooney, que também mora na Europa com a esposa, Amal. Clooney teria incentivado Pitt a dar esse passo e compartilhado sua experiência de viver e trabalhar no exterior.

