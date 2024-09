Deolane diz que conheceu canibais de Garanhuns na cadeia

(FOLHAPRESS) - Após passar 20 dias na Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco, Deolane Bezerra relatou como foi o período em carta enviada ao Balanço Geral (Record). A influenciadora é ré por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro envolvendo sites de aposta.

No texto, que foi exibido por Luiz Bacci nesta quinta-feira (26), Deolane conta que ficou presa com outras detentas famosas, como as canibais de Garanhuns (PE). No caso, ocorrido em 2012, um homem e duas mulheres que viviam como um trisal foram condenados pelo homicídio e canibalismo de três vítimas.

Outra colega famosa de detenção foi Simary Rayane, condenada por matar a própria filha de dez meses e esconder o corpo no freezer. Ela foi presa em maio deste ano.

Ainda no texto, Deolane conta que ficou encarcerada em uma cela especial, onde funciona o berçário do presídio. A advogada também relatou que dormia pouco, cerca de quatro horas por dia, e que fazia quatro refeições diárias.

Deolane foi solta na última terça-feira (24) e terá que cumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça.

