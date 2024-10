Ex-BBBs Isabelle e Matteus irão morar juntos em São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Isabelle Nogueira, 31, e Matteus Amaral, 28, estão se preparando para morarem juntos Na terça-feira (02), a dançarina mostrou nas redes sociais que o namorado viajou a Manaus para ajudá-la a organizar suas coisas. Ela esvaziou o apartamento onde morava e irá levar os pertences para São Paulo.

A ex-sister mostrou o momento em que o ex-brother empacotava suas coisas. "Motivo do meu sumiço", escreveu ela nos stories de seu perfil do Instagram.

Isabelle e Matteus iniciaram o romance no BBB 24 (Globo). Os dois ficaram juntos até o final do reality.

Após deixarem a casa, a influenciadora contou que o gaúcho pediu um tempo para ela. Em seguida, ele voltou atrás e os dois decidiram dar uma chance ao amor.

