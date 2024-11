Gusttavo Lima confirma especial de Natal no SBT

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gusttavo Lima, 35, confirmou que fará parte de um especial de Natal do SBT neste ano.

Em um vídeo divulgado pela emissora nas redes sociais, o cantor sertanejo anunciou que o final de ano será diferente. "Passando aqui para deixar a notícia que esse final de ano vai ser diferente! Vai rolar um especial de Natal incrível com o SBT".

Sem revelar muitos detalhes, o Embaixador garantiu que está preparando algo com muito carinho. "Conto com a audiência de todos vocês, de todos os meus fãs, pra gente comemorar esse Natal. Vai ser algo surreal!".

O colunista Flávio Ricco já havia adiantado que o programa deverá se chamar "Natal do Embaixador". Ainda segundo ele, as gravações deverão acontecer no dia 26 de novembro.

Toda a família do "embaixador" deve estar presente no especial. Além disso, Alcino Lima, pai de Gusttavo, deve cantar no palco com ele.

Leia Também: Morre Colin Petersen, ex-baterista dos Bee Gees, aos 78 anos