Nanda Costa diz que já reatou namoro após pausa para sair com outras pessoas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nanda Costa está há 10 anos em um relacionamento com a percussionista Lan Lahn, 56. Muito antes de se conhecerem oficialmente, a atriz de 38 anos já admirava o trabalho da parceira.

No entanto, quatro anos após o início do namoro, as duas deram uma pausa para que Nanda pudesse viver novas experiências.

"Com quatro anos comecei a olhar para o lado. Nosso combinado era monogâmico, ainda é, mas comecei a olhar para o lado. O combinado não cabe. O que vamos fazer?", falou a atriz durante participação no podcast Mamilos. "Ela falou 'vai viver'. Eu vivi e que bom que eu quis voltar e que deu tempo. Vivi o que precisava porque tem uma diferença de idade, então faltou viver umas coisas. Fiz uma bagunça e voltei."

A união de uma década resultou nas gêmeas Tim e Kiê. O casal agora se mudou para Salvador, cidade natal da percussionista e local ideal na criação das filhas, de acordo com Nanda.

"Poder oferecer essa vida com essa riqueza cultural, diversidade, gastronomia, música. Me dá muito orgulho poder dar essa desacelerada, é um luxo."

Elas assumiram o relacionamento em 2018 após quatro anos de namoro. Na conversa, a atriz disse que estava cansada de esconder o namoro e disse que não saiu do armário. "Tirei um armário das minhas costas."

