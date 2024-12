Britney Spears faz 43 anos; relembre os looks mais ousados da cantora

Britney Spears, a icônica princesa do pop, celebra seu 43º aniversário nesta segunda-feira, 2 de dezembro. A trajetória da cantora começou cedo, quando ainda criança, competia em concursos de talentos. Aos oito anos, ela fez uma audição para o programa The All New Mickey Mouse Club, da Disney. Embora não tenha sido escolhida inicialmente, Britney entrou para o elenco em 1993, onde dividiu o palco com futuras estrelas como Justin Timberlake e Christina Aguilera.

Sua carreira musical, marcada por sucessos como Baby One More Time e Toxic, também teve momentos conturbados. Entre os episódios mais conhecidos estão seu casamento turbulento com Kevin Federline e o internamento que levou seu pai, Jamie Spears, a assumir sua tutela legal por mais de uma década.

Em comemoração ao seu aniversário, relembramos os looks mais marcantes da estrela pop, conhecidos por sua ousadia. Entre decotes profundos, transparências e figurinos que destacam sua barriga e pernas, Britney continua a ser um ícone de estilo e atitude.

