Ator vende camisas para tratar câncer e ajudar outras pessoas doentes

James Van der Beek, conhecido por interpretar Dawson Leery na série "Dawson's Creek", está usando sua fama para uma causa nobre. Recentemente diagnosticado com câncer colorretal, ele anunciou em suas redes sociais que está vendendo camisas personalizadas para arrecadar fundos para o tratamento e para ajudar outras famílias que enfrentam a mesma luta.

Em um post no Instagram, Van der Beek compartilhou fotos vestindo uma camiseta do filme "Marcação Cerrada" (Varsity Blues), onde interpretou o quarterback Jonathan "Mox" Moxon. As camisas, tanto as assinadas quanto as não assinadas, estão à venda em seu site oficial, com 100% dos lucros líquidos sendo destinados a famílias que lidam com as dificuldades financeiras causadas pelo câncer.

"Estou muito grato pelo apoio de todos e quero retribuir de alguma forma. Decidi criar essas camisas para ajudar outras pessoas que estão passando por algo parecido", escreveu o ator em sua publicação.

As camisas assinadas pelo ator, com o nome de seu personagem em "Marcação Cerrada", estão sendo vendidas por US$ 80, enquanto as não assinadas custam US$ 40.

Em entrevista à revista People, Van der Beek revelou que está recebendo muito apoio de sua família e amigos durante esse período desafiador. Ele se mostrou otimista em relação ao tratamento e afirmou que está tomando todas as medidas necessárias para vencer a doença.

A iniciativa do ator tem como objetivo não apenas arrecadar fundos para o seu tratamento, mas também conscientizar sobre o câncer colorretal e oferecer apoio a outras famílias que enfrentam essa doença.

