Juliette é pedida em casamento durante festa de aniversário

A ex-BBB e cantora Juliette Freire, 34, foi surpreendida com um pedido de casamento do namorado, Kaique Cerveny, na madrugada deste domingo (1). O momento especial aconteceu durante a festa de aniversário da artista, onde Kaique, com o microfone em mãos, pediu a benção da mãe de Juliette, Fátima Freire, antes de oficializar o pedido.

"Eu e a Ju tivemos esse momento particular, mas jamais poderia fazer isso sem a benção dos amigos, da família e de todos vocês. Dona Fátima, quero pedir sua autorização para casar com essa mulher maravilhosa", declarou Kaique emocionado. O gesto romântico foi aplaudido pelos convidados e compartilhado nas redes sociais pela cantora.

Juliette exibiu o anel de noivado em suas redes, celebrando a nova fase de sua vida. O momento, que uniu comemoração e romance, foi marcado pela presença de amigos e familiares, tornando a festa ainda mais inesquecível.

Aiii que lindo! Ela merece ser muito, muito feliz! ️️️???

JULIETTE VAI CASAR pic.twitter.com/hx8P7pN2CU — Kakys ️ (@KakysNovais) December 1, 2024 ">

