Tiago Leifert está em negociações avançadas com o SBT

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Enquanto alguns saem do SBT, outros chegam, e quem está em negociação bem avançada com a emissora é Tiago Leifert. O ex-funcionário da Globo gostou da proposta de ser o narrador principal dos jogos da Champions League e da Copa Sul-Americana, além de comandar o programa Arena SBT e participar ativamente dos projetos do departamento esportivo.

A Folha de S.Paulo apurou que o salário de Leifert passaria de R$ 1,2 milhão por mês e ele teria, também, liberdade para manter seus projetos pessoais. O anúncio da chegada do diretor J.B. de Oliveira, o Boninho, ao SBT, animou ainda mais o apresentador para assinar o contrato no início da próxima semana.

Próximo de Boninho, Tiago contou a alguns amigos que a chegada do ex-diretor da Globo não só traria mais anunciantes, mas também reforçaria o compromisso da atual direção em colocar a emissora como uma das principais do país. Assim que o acordo for fechado, a contratação do jornalista será divulgada pelo SBT em grande estilo.

Boninho não será contratado pelo SBT, e sim, pela sua produtora independente. A emissora e o profissional vão dividir os lucros com as publicidades dos programas feitos em parcerias.

A reportagem também apurou que, além de um reality show, o ex-global quer colocar na grade do SBT um programa matinal. A atração substituiria Chega Mais, que acabou nesta sexta-feira (6), e teria como principal e única apresentadora sua mulher, Ana Furtado.

A Folha de S.Paulo procurou a assessoria da emissora que informou que a nova grade "ainda está sendo desenhada e até o momento nada a confirmar". Tiago Leifert não respondeu.

