Aubrey Plaza pede privacidade após morte do marido Jeff Baena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três dias após a morte do cineasta Jeff Baena, a atriz e esposa dele Aubrey Plaza se pronunciou. O diretor morreu aos 47 anos na sexta-feira (3). Seu corpo foi encontrado em uma casa em Los Angeles.

"Esta é uma tragédia inimaginável. Somos profundamente gratos a todos que ofereceram apoio", disse um representante da atriz em um comunicado enviado à revista americana People. A atriz de 40 anos também pediu respeito e privacidade.

O casal começou a namorar em 2011 e se casou em 2021, durante a pandemia de coronavírus. Os dois não têm filhos. Ele morreu por suicídio e era conhecido pela direção de filmes como "A Vida depois de Beth" (2014), o drama psicológico "Entre Realidades" (2020) e "Um Amor na Itália (Spin Me Round)" (2022).

Aubrey estava escalada para apresentar um dos prêmio do Globo de Ouro, que ocorreu no domingo (5), mas cancelou a participação. Ela faz parte do elenco de "Agatha Desde Sempre".

Os dois também já trabalharam juntos, como em "A Vida de Beth" e em "Cinema Toast", criada por ele e dirigida por ela.

