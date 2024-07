Capitão América de volta? A ordem dos filmes para ver e entender o Universo Marvel - Assim como o Homem de Ferro, o tempo voa. Para se ter uma ideia, faz quase 15 anos desde o lançamento do primeiro filme do Universo Marvel com o personagem. Tony Stark preparou terreno para o surgimento de outros super-heróis no cinema em histórias solos interligadas aos Vingadores. Após tantas reviravoltas, essa aventura complicada que é salvar o mundo parecia ter chegado ao fim com 'Vingadores: Ultimato' (2019). Mas não foi isso que aconteceu. Outros filmes foram lançados posteriormente para inserir ainda mais complexidade ao enredo. Não viu todos os filmes ou quer revê-los na ordem cronológica da história? Essa é a sequência ideal para você! Para começar a maratonar hoje mesmo, clique na galeria a seguir. Todos os filmes estão disponíveis no catálogo da Disney+.

